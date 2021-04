Med iskalno akcijo našli truplo 24ur.com Policisti so v obsežni iskalni akciji, v kateri so iskali od torka pogrešanega 36-letnika, v gozdu med naseljema Klavže in Logaršče našli moško truplo. Identiteto bo potrdila obdukcija, prav tako natančen vzrok smrti.

Sorodno













Oglasi