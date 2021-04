#video Kantavtor in performer, ki je izvedel »vatentat« na Dimitrija Rupla, praznuje 70 let Dnevnik Kantavtor, performer in družbeni kritik Marko Brecelj je danes dopolnil 70 let. Nase je najprej opozoril kot kantavtor in šansonjer, pozneje pa je prispeval večino besedil za skupino Buldožer. Sledile so različne umetniške akcije znotraj Društva...

