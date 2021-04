Romunka v avtomobilu prevažala 11 nezakonitih migrantov 24ur.com Celjski policisti so na štajerski avtocesti ustavili državljanko Romunije, ki je v osebnem avtomobilu prevažala 11 mladoletnih Egipčanov. V postopku so policisti ugotovili, da so mladoletniki nezakonito vstopili v Slovenijo.

