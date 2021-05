Radomlje še trdneje v vodstvu Sportal Drugoligaški klubi že drugi konec tedna tekmujejo v dveh ločenih skupinah. Vodilne Radomlje, ki so med tednom izpadle iz pokala, so v soboto v skupini za prvaka gostovale v Kranju in zmagale z 1:0, v derbiju kroga pa sta se spopadli Nafta in Krka. Zmage z 1:0 so se veselili Lendavčani. Že v petek sta bili odigrani dve tekmi. Brda so izgubila z ekipo Fužinar Vzajemci z 0:3, ekipa Vitanest Bilje pa je kar s 5:0 premagala Roltek Dob.

