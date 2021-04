Za prvake bi žreb lahko bil tudi boljši Primorske novice Znano je, kdo bodo tekmeci Slovenije v predtekmovanju na prihodnjem evropskem košarkarskem prvenstvu (EP) med 1. in 18. septembrom 2022. To bi moralo biti letos (po novem so ta vsaka štiri leta in ne več na dve leti), vendar je bilo zaradi pandemije preloženo na prihodnje leto.

Sorodno































Oglasi