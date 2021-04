Kamničani izkoristili utrujenost ACH Volleya za svojo četrto pokalno lovoriko 24ur.com Odbojkarji kamniškega Calcita so letošnji zmagovalci slovenskega pokala. V finalu so s 3:0 (21, 21, 22) premagali ACH Volley. V sedmem medsebojnem pokalnem finalu so Kamničani Ljubljančane premagali četrtič, s tem pa so tudi osvojili svoj četrti pokal. ACH ostaja pri 12 naslovih.

Sorodno







Oglasi