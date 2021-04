Čeprav ga ni že štiri leta, psička še vedno vsak dan pride do hiše pokojnega prijatelja 24ur.com Iz Hrvaške prihaja ganljiva zgodba o pasji ljubezni do pokojnega prijatelja. Čeprav ga ni že štiri leta, psička Lady še vedno, prav vsak dan, pride do sosedove hiše, tam sedi in ga čaka. Najsibo dež, sneg ali neznosna vročina, se pasja seniorčica počasi, korak za korak odpravi proti vratom, za katerimi je nekoč živel njen dragi Salko.

