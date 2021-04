Smrtne žrtve v spopadih med Kirgizijo in Tadžikistanom zaradi vodnega vira RTV Slovenija Na obmejnem območju med Kirgizijo in Tadžikistanom so v četrtek izbruhnili spopadi med varnostnimi silami obeh držav. Umrlo je več ljudi. Zvečer so sklenili prekinitev ognja, državni voditelji se sestajajo za umiritev razmer.

