Bagnaia, Quartararo in Aleix Espargaro najbližje 'polu', kdo lahko zapreti iz ozadja? 24ur.com Pred najboljšimi motociklisti sveta so četrte kvalifikacije v letošnji sezoni pred nedeljsko glavno dirko za VN Španije v Jerezu. Če gre soditi po uvodnih petkovih prostih treningih, so nekoliko v ospredju Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo in malce presenetljivo, a zasluženo, Aleix Espargaro. S prenosi tretjih prostih treningov pričnemo ob 9.00 na Voyo.

