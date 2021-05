Tretji trening Nakagamiju, prvi (zelo grd) padec Marqueza po povratku 24ur.com Pred najboljšimi motociklisti sveta so četrte kvalifikacije v letošnji sezoni pred nedeljsko glavno dirko za VN Španije v Jerezu. Prenosi tretjih prostih treningov prav zdaj na VOYO: v motoGP najboljši Takaki Nakagami pred Fabiojem Quartararojem in Stefanom Bradlom, v moto3 najhitrejši Migno, prav zdaj pa so na stezi dirkači razreda moto2.

Sorodno





Oglasi