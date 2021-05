(FOTO) "Živel prvi maj!" je bilo slišati po Mariboru: Ljudje so glasbenike pričakali na dvoriščih, d Večer Na današnje prvomajsko jutro so se znova zbrali godbeniki in gasilci ter v živo, ali z glasbo prek zvočnikov popestrili praznovanje delavskega praznika

Sorodno



Oglasi