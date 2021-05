Urško iščejo s helikopterjem, z droni, peš ... zurnal24.si Od nedelje, 25. aprila, pogrešajo 36-letno Urško Salentiger iz Slovenj Gradca, s stalnim bivališčem v Ljubljani. Včeraj popoldne so policisti njen avto našli na parkrišču za Češko kočo in malo čez 17.uro je stekla iskalna akcija na Jezerskem. Zaradi noči so policisti in reševalci GRS Jezersko iskanje prekinili in ga nadaljujejo danes.

Sorodno





















Oglasi