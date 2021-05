Policisti svetujejo pozornost na območju, kjer so opazili medvedjega mladiča Lokalec.si Sinoči nas je občan obvestil, da je v Lipoglavu, na območju Policijske postaje Slovenske Konjice, opazil medveda. S posnetka je razvidno, da gre za medvedjega mladiča, ki je hodil po cesti pred občanom in nato stekel v bližnji gozd. “O pojavu medveda smo obvestili predstavnike Lovske družine Loče, ki so pregledali območje,” so zapisali na PU Celje. Glede na to ...

