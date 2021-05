»Če bi pred petdesetimi leti načrtovala svojo kariero, si takšne zagotovo ne bi mogla zamisliti. Moji domači so želeli, da bi imela varno službo v vrtcu, moža in otroka. Ko so začele prihajati ponudbe za delo manekenke in fotomodela, sem mislila, da bo to prehodna muha. Vendar se je obrnilo drugače, moda mi je dala kruh, smisel, res veliko lepega in nepozabna doživetja,« pripoveduje Nina Gazibara, ženska, ki je krasila največ naslovnic pri nas, se sprehodila po največjih modnih brveh ter pozirala za stotine katalogov in posnela več kot sto reklam.