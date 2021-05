Začetek umika v znamenju nasilja 24ur.com Po skoraj 20 letih ZDA in zveza Nato začenjata uradni umik svojih zadnjih vojakov iz Afganistana, ki pa ga s tem puščajo negotovi usodi, medtem ko se krepijo napadi talibanov. Okoli 9600 vojakov iz skupno 36 držav, ki sodelujejo v Natovi operaciji Odločna podpora, bo iz države odšlo do 11. septembra. Največja kontingenta sta ameriški z 2500 vojaki in nemški s 1100. V operaciji sodeluje tudi šest ...

