Sinjemodri marširajo proti naslovu prvaka 24ur.com Nogometaši Manchester Cityja so le še korak od osvojitve naslova angleškega prvaka. V 34. krogu Premier League so z 2:0 v gosteh premagali londonski Crystal Palace, kar pomeni, da si lahko že v nedeljo zagotovijo naslov, če bo njegov najbližji zasledovalec Manchester United doma izgubil proti Liverpoolu. Sinjemodri so zmagovalca odločili z goloma v 57. in 59. minuti, ko sta zadela Sergio Aguero i...

