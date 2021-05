Woods boljši od Thomasa za zmago na kraljevski etapi 24ur.com Kanadčan Michael Woods (Israel Stuart Up) je zmagovalec 161 km dolge kraljevske etape kolesarske dirke po Romandiji od Siona do gorskega cilja v Thyonu na več kot 2000 m nadmorske višine. V težkih deževnih razmerah je v razburljivem zaključku dobil dvoboj z Britancem Geraintom Thomasom, ki je v končnici padel in prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

