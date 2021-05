Dirkalniki pripravljeni za jutrišnji obračun Primorske novice Pred kratkim so se v Volčah pri Tolminu končale kontrole avtomobilov in opreme posadk ter ogledi proge pred jutrišnjo uvodno avtomobilistično dirko sezone v Sloveniji. Jutri ob 9. uri se bo na 4900 metrov dolgem vzponu Volče-Solarji začel uradni trening gorsko hitrostne dirke za državno prvenstvo. Otvoritev dirke bo ob 13. uri. Sledila bo prva vožnja in ob 15.30 odločilna druga. Neuradni rezultati bodo znani ob 17.30.

