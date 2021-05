Popoln izplen za slovenski trojček v ligi NBA! Dončičev Dallas do zmage tik pred zvokom sirene. #vid Sportal Ponoči so bili v ligi NBA na delu klubi vseh treh slovenskih legionarjev. Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu, ki se je po poškodbi komolca spet vrnil na parket, so tesno s 125:124 premagali Washington, Miami Heat Gorana Dragića je bil s 124:107 precej boljši od Clevelanda, Denver, brez Vlatka Čančarja v postavi, pa je s 110:104 ugnal Los Angeles Clippers. Dončić je bil izjemno razpoložen. V ...

Sorodno



Oglasi