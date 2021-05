Več prometnih nesreč: z mopedom v kapelico, v Domžalah trčenje treh vozil 24ur.com Policija je na praznični dan obravnavala več prometnih nesreč. V Domžalah so trčila tri osebna vozila, pri čemer se je eno prevrnilo na bok, eno osebo so reševalci prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. V bližini naselja Gorjansko je motorist zapeljal s cestišča in trčil v drevo, v Ponovi vasi pa je moški z mopedom trčil v kapelico.

