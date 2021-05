Krka po zmagi do drugega mesta, znani četrtfinalni pari SiOL.net Na zadnjih tekmah lige Nova KBM za prvaka so v soboto do zmag prišli košarkarji Krke in Ggd Šenčurja, že v četrtek pa je slavila Cedevita Olimpija, ki je končala na prvem mestu. Ljubljančani se bodo v četrtfinalu pomerili z drugim moštvom lige za obstanek Hopsi Polzelo. Krko čaka četrtfinale proti Šentjurju, Rogaški bo nasproti stal Podčetrtek, Helios pa se bo za polfinale pomeril s Šenčurjem.

