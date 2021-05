Leipzig do finala v 121. minuti, Borussia Dortmund gladko odpravila Kiel RTV Slovenija V finalu nemškega pokala se bosta 13. maja v Berlinu pomerila RB Leipzig in Borussia Dortmund. Rdeči biki so v petek v polfinalu šele v 121. minuti prišli do zmage v Bremnu (1:2). Črno-rumeni so odpravili Holstein Kiel s 5:0.

Sorodno

Oglasi