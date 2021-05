Za Apple kot da je božič vsak mesec RTV Slovenija Nekateri izjemni četrtletni poslovni rezultati (izstopali so Apple, FB in Amazon) so delniške indekse v New Yorku potisnili na nove zgodovinske vrhove, na trgu kriptovalut pa nezadržno narašča vrednost etra, ki je že povsem blizu 3000 dolarjem.

