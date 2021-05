Umrla igralka Olympia Dukakis, v starosti 89 let 24ur.com V starosti 89 let je na domu v New Yorku umrla priznana gledališka in filmska igralka Olympia Dukakis. Mednarodno priznana je postala relativno pozno, v 80. letih minulega stoletja, z vlogama v filmih Mesečnica in Jeklene magnolije. Za film Mesečnica je prejela oskarja za stransko žensko vlogo.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Julia Roberts

New York Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Janez Janša

Anže Kopitar

Borut Pahor