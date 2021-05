Za organizacijo svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, ki bo leta 2027, se potegujejo štirje kandidati. Do roka, ki je potekel 1. maja, so kandidature oddali predstavniki švicarske Crans Montane, nemškega Garmisch-Partenkirchna, norveškega Narvika in Soldeua v Andori, je danes na svoji spletni strani objavila Mednarodna smučarska zveza (Fis).



Več na Ekipa24.si