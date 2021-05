Prvič po letu 1968 je Nasa astronavte nazaj na Zemljo pripeljala ponoči 24ur.com Štirje astronavti so se s kapsulo SpaceX, poimenovano Vzdržljivost, uspešno vrnili z Mednarodne vesoljne postaje, kjer so preživeli šest mesecev. Pristali so v Mehiškem zalivu, prvič po 53 letih pa je Nasa pristanek izvedla ponoči.

