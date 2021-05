Protestniki v Berlinu zažigali smetnjake in metali petarde, poškodovanih 20 policistov 24ur.com Na prvomajsko soboto so v nemški prestolnici potekali shodi in protesti, tudi proti vladnim omejitvam. Aktiviranih je bilo več kot 5000 policistov, posamezne skupine demonstrantov pa so zažigale smetnjake in v policiste metale petarde ter steklenice. Lažje je bilo poškodovanih vsaj 20 policistov. Aretiranih je bilo 240 ljudi.

Sorodno



















Oglasi