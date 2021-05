130 let od rojstva Franceta Marolta, ki je postavil temelje slovenske folklorne dejavnosti RTV Slovenija "Bil je izrazito kontroverzna osebnost svojega časa, ki ni imela težav pokazati svoje uporniške strani," pravi etnolog in kulturni antropolog Tomaž Simetinger o Francetu Maroltu, čigar 130. obletnico rojstva in 70. obletnico smrti zaznamujemo letos.

Oglasi