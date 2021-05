Kingsi so še v tretje zagrenili življenje Mavericksom 24ur.com Sacramento je v petek pokvaril vrnitev LeBrona Jamesa na igrišče, ko je premagal Lakerse in naredil veliko uslugo Dallasu. A jo je v nedeljo hitro vzel nazaj, ko so vzeli mero tudi znova anemičnim Mavericksom (111:99). Tekma se je končala s serijo tehničnih napak, s katerimi so iz dvorane poslali trenerja Ricka Carlisla in Luko Dončića.

