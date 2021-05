Bau in Fainova do zmag v Bratislavi Sportal Plavalni miting Orca Cup v Bratislavi so slovenski plavalci sklenili s še dvema zmagama. Mariborčanka Katja Fain je bila s 55,53 najboljša na 100 m prosto, njen klubski kolega iz Branika Martin Bau pa na 800 m prosto z 8:18,88.

