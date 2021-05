Tampa pričakovano premagala Detroit Red Wings Sportal V ligi NHL so v noči na nedeljo igrali zgolj ena tekmo. Pomerili sta se moštvi centralne divizije. Hokejisti Detroit Red Wings, ki so že pred časom zapravili možnosti za končnico, so gostili prvaka s Floride, ki si je že zagotovil nadaljevanje sezone. Tekma se je končala z izidom 1:2 za Tampa Bay Lightning.

