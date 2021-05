Nove poslovne ideje slovenskih zvezdnikov 24ur.com Mnogi so že drugo leto zapored praznik dela preživeli s precej mešanimi občutki. Vrhunski plesalci, priljubljeni glasbeniki in igralci si želijo delati, a jim je to zaradi koronakrize onemogočeno. Za nekatere pa je bila prav stiska povod za začetek povsem nove kariere.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jani Kovačič

Samir Handanovič

Josip Iličić

Janez Janša

Aleš Hojs