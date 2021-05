Piše: Sara Kovač “Proslava 27. aprila 2021 je bila dostojna počastitev spomina na TIGR. Bila je kvalitetna in pluralna, kakršen je vedno bil tudi TIGR. Tigra se ne spodobi spominjati z enoumnim in pristranskim pogledom na svet,” so se v društvu Slovenski TIGR 13. maj odzvali na kritike društva TIGR Primorska in ZZB NOB. Hkrati poudarjajo, da bi moral v čast organizaciji TIGR uvesti nov državni pra ...