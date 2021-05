Slovenski judoisti so drugi dan evropskega pokala v Zagrebu dosegli dve zmagi. V odprti kategoriji sta se zmag veselila Anamari Velenšek in Enej Marinič. Juš Mecilošek se je v kategoriji do 81 kg prebil v četrtfinale in repesaž, na koncu pa zasedel sedmo mesto.



Več na Ekipa24.si