Mrakova in Macarolova EP začeli na četrtem metu Ekipa Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na evropskem prvenstvu razreda 470, ki se je začelo v Vilamouri na Portugalskem, po prvem dnevu na četrtem mestu z osmimi točkami. V prvi regati sta bili 11., v drugi sta zmagali, v tretji pa sta bili sedmi. To je zadnja regata pred olimpijskimi igrami v Tokiu.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi