Podaljšana veljavnost odlokov o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega ures Vlada RS Vlada je podaljšala veljavnost odlokov o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, spremenila pa je merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine v nekaterih statističnih regijah. Predpisani pogoji in omejitve veljajo do vključno 9. maja 2021.

