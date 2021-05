Dobra novica za ženske: to bo od zdaj manj obdavčeno SiOL.net Ženska v Sloveniji za higienske pripomočke v povprečju porabi od 70 do 100 evrov na leto. Ti so od danes manj obdavčeni. Za higienske vložke, tampone in nekatere druge menstrualne higienske pripomočke se po novem obračuna 9,5-odstotna, in ne več 22-odstotna stopnja DDV.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Andrej Šircelj

Bojana Muršič Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Andrej Šircelj

Bojana Muršič