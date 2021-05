Sneg pobelil gore, pa tudi Bohinj in Kranjsko Goro. Drugod bo dež ponehal. RTV Slovenija Potem ko je sneg znova prekril sredogorje, se je ponoči ponekod meja sneženja spustila do doline. Tako so se v belo jutro prebudili tudi v Bohinju, Kranjski Gori in Ratečah.

