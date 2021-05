Piše: dr. Jože Dežman Poslanec SD Marko Koprivc me je v svojih razpravah v interpelaciji proti ministru dr. Vasku Simonitiju omenil dvakrat. Prvič v utemeljitvi interpelacije, ko so Simonitiju pod osmo točko očitali »politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah. Naj tukaj izpostavim, da je vodenje muzeja novejše zgodovine prevzel dr. Dežman izraziti zagovornik zgodovinskega revizionizma in ve ...