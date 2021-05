Na voljo sredstva za nove manjše naprave za proizvodnjo elektrike iz sonca in hranilnike; prve vloge Energetika.NET Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) in nakup hranilnikov energije. Upravičenci za prijavo so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. junija 2021.

