“Pred nami niso več taki otroci, kakor so bili pred letom dni” Lokalec.si Dobro leto že opozarjamo, da sicer nujni ukrepi ob epidemiji koronavirusne bolezni močno prizadevajo otroke in mladostnike, še posebno močno tiste iz socialno najšibkejših družin, sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. “Čas šolanja na daljavo nam je razgrnil grozljive življenjske razmere otrok in družin, kakršnim v današnji družbi ob vseh razpoložljivih vir ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Goran Dragić

Andrej Šircelj

Marjan Šarec