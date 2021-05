Ta petek se bo v UKC Maribor odvila seja sveta, kjer bodo izbrali novega direktorja. Kot poroča vecer.com se bo kot kandidat predstavil zgolj en kandidat, gre za Antona Crnjaca, strokovnega vodja kirurške stolpnice. Svojo kandidaturo je oddal tudi Iztok Rezman, a njegova vloga ni bila popolna. Kot še poroča vecer so ga pozvali, da jo dopolni, a se neuradno za to ni odločil in je od kandidature odstopil.