Zapeljal z vozišča in trčil v drevo, poškodovana dva mlada 24ur.com V soboto zvečer sta se v prometni nesreči v okolici Metlike poškodovala 18- in 19-letnik, ki so ju na zdravljenje odpeljali na novomeško urgenco. Kot kaže, je 19-letni voznik osebnega vozila zapeljal z vozišča na travnati nasip, vozilo pa je trčilo v drevo.

