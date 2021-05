Učenci kranjske osnovne šole po požaru znova v učilnicah 24ur.com Potem ko je aprila na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju izbruhnil požar, so se učenci zdaj znova vrnili v šolo. Dve poškodovani učilnici so med prvomajskimi počitnicami že uspeli sanirati, učilnico za kemijo in kabineta za biologijo ter kemijo, v katerem je požar izbruhnil, pa bodo obnovili do novega šolskega leta.

