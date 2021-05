Na Hrvaškem so v tekočem letu do konca aprila zabeležili 592.000 prihodov turistov in več kot dva miijona nočitev, kar je približno 10 odstotkov manj kot lani, je sporočila Hrvaška turistična skupnost. Obiskalo jo je 203.000 tujih gostov, ki so opravili več kot milijon nočitev. V ospredju so bili gostje iz Nemčije in Slovenije, pred turisti iz Bosne in Hercegovine, Italije, Češke, Avstrije in ZDA. ...