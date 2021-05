V labodjem parku ob enem od kanalov koprske bonifike je izginilo sedem labodjih mladičev, ki so se izvalili labodjemu paru Gigi in Čupku, poročajo Primorske novice. Bili so stari komaj dva dneva. Prostovoljka, ki jih je varovala pred plenilci, jih je nazadnje videla žive v nedeljo zvečer, nekaj ur pozneje, še pred ponedeljkovim sončnim vzhodom, pa jih je znova obiskala, a jih ni bilo več. Policis ...