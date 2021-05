Policisti so obravnavali 24 prometnih nesreč z materialno škodo, od tega je bilo 14 trkov z različno divjadjo. Obravnavali so še tri prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in dve s hudimi poškodbami. V treh primerih so zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja kršiteljem zasegli vozila ter obravnavali še osem drugih kršitev cestnoprometnih predpisov. preberite več » ...