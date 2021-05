Crvena zvezda in Budućnost opravila prvi del posla Sportal Košarkarji Crvene zvezde in Budućnosti so uspešno začeli polfinalno serijo lige ABA proti Igokei oziroma Mornarju. Beograjčani so na domačem terenu s 76:61 slavili zmago, Budućnost pa je premagala Mornar s 97:88. Ekipa, ki bo zmagala dve tekmi, se bo uvrstila v veliki finale. Zmagovalec regionalnega tekmovanja si bo prislužil vstopnico za elitno Evroligo, v kateri je v tej sezoni igrala Crvena zvezda, ki brani naslov prvaka lige ABA.

