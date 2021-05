Guardiola: Če bomo igrali sramežljivo, se nam slabo piše 24ur.com Prišel je čas za odločitev, katero bo prvo moštvo, ki bo igralo v finalu Lige prvakov. Po tekmi v Manchestru, kjer se bosta na povratni tekmi polfinala pomerila domači City in gostujoči Paris Saint-Germain (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30), bo znan prvi potnik za Istanbul. Gostitelji imajo rezultatsko prednost s pariške tekme (1:2), zato so v rahli prednosti.

