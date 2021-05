Bill in Melinda Gates se ločujeta Dnevnik Bill in Melinda Gates sta v ponedeljek vsak na svojem računu na Twitterju hkrati naznanila, da se po 27 letih zakona sporazumno razhajata. Ustanovitelj Microsofta in kmalu nekdanja soproga bosta še naprej sodelovala pri njuni dobrodelni organizaciji...

Sorodno























Oglasi